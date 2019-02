Cimitero suburbano: "Settantamila euro per il restauro del famedio"

L’assessore alla Sicurezza del comune di Pisa, Giovanna Bonanno, ha ricevuto questo pomeriggio, 20 febbraio, al cimitero suburbano la visita del commissario generale per le onoranze ai caduti (Onorcaduti), generale Alessandro Veltri, per un sopralluogo congiunto al famedio dedicato ai caduti per la Patria e al quadrato militare. La Bonanno ha informato che l’amministrazione comunale ha previsto lavori per il restauro conservativo del famedio, con interventi sulla copertura, la facciata e nei locali interni, per un valore di 70mila euro, già previsti nel bilancio 2019, così come è in programma la realizzazione di una rampa di accesso per i disabili nel quadrato militare che ospita i caduti della Seconda Guerra Mondiale.

"L’impegno dell’Amministrazione - ha detto l’assessore Bonanno - sarà rivolto a dare un primo contributo al decoro di tutta l’area, anche con la pulizia dei luoghi più puntuale e tempestiva. Un atto dovuto ai nostri soldati caduti".

