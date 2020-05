Vicopisano: restaurato il Monumento ai Caduti di Cucigliana

E' terminato il restauro del Monumento ai Caduti di Cucigliana, nel Comune di Vicopisano. "Un altro monumento perfettamente restaurato, dopo altri nel nostro territorio, a Uliveto Terme e a San Giovanni alla Vena - dice il Sindaco, Matteo Ferrucci - vorrei ringraziare per questa opera Franco Forino, un artista del nostro territorio. I Monumenti ai Caduti sono importanti per la comunità, per tutti i valori che rappresentano, e necessitano di interventi fatti con precisione certosina perché continuino a ‘raccontare’ le storie di coloro che ricordano e che hanno dato la vita per la nostra libertà e per la democrazia".



"Come dice il Sindaco sono simboli di Memoria che meritano tutta la nostra attenzione - conclude il Vicesindaco, con delega proprio alla Memoria, Andrea Taccola - attorno ai quali ci riuniamo in occasione di celebrazioni imprescindibili, come abbiamo fatto recentemente, il 25 aprile, e come faremo il 4 novembre, ma che ogni giorno ci ricordano, soprattutto ai nostri ragazzi e ragazze, quali principi sono alla base della nostra comunità".

