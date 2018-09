San Giuliano Terme: restaurato il monumento idraulico di via XX Settembre

Il cartellone del Settembre Sangiulianese prevede un momento molto importante per la memoria storica di San Giuliano Terme. Alle ore 10.30 dell'8 settembre il sindaco Sergio Di Maio inaugurerà ufficialmente il restaurato del manufatto idraulico di via XX Settembre, nella frazione capoluogo.

"Si tratta di una vasca con acque termali - spiega il primo cittadini - utilizzata in passato dai residenti e dai lavoratori delle vicine cave. Dopo anni di abbandono, che avevano condannato il manufatto al totale degrado, l'amministrazione si è attivata per il recupero e la valorizzazione di questa testimonianza del nostro passato. Purtroppo, nonostante l'impegno dei tecnici degli uffici comunali, non è stato possibile trovare traccia, nei documenti a disposizione, dello stato originario della struttura. Abbiamo fatto quindi ricorso ad una risorsa spesso dimenticata e sottovalutata: la memoria degli anziani, che con le loro testimonianze hanno indirizzato il percorso di recupero".

Il percorso ha visto la partecipazione attiva dei ragazzi dell'Istituto d'istruzione superiore 'Santoni' di Pisa: "Gli studenti dell'allora classe IV, sotto la guida della professoressa Patrizia Pieroni, hanno affiancato i tecnici comunali nelle operazione di rilievo della struttura. Un'esperienza importante che ha portato alla firma, nel luglio 2017, di uno specifico protocollo d'intesa tra il Comune e l'istituto d'istruzione, della durata di tre anni, per lo svolgimento di attività di formazione negli ambiti condivisi, con attività di stage all'interno delle strutture comunali".

L'intervento di restauro del manufatto idraulico ha interessato la pulizia del canale sotterraneo, il consolidamento della volta di copertura, l'asportazione degli intonaci per riportare le muratore all'originale faccia-vista, la ricostruzione delle parti di muratura deteriorate o crollate e degli scalini di accesso. I lavori hanno permesso di individuare due piccole sorgenti pseudotermali che sono state canalizzate nel manufatto. Durante le operazioni di ripulitura il Gruppo Archeologico Pisano ha individuato anche alcune unità stratigrafiche attraverso la raccolta di materiali ceramici, metallici, litici, malacologici, vetri ed ossa animali, laterizi e intonaci. I reperti, risalenti alla seconda metà del XIX° secolo, sono depositati presso il magazzino dell'Istituto Comprensivo 'G. B. Niccolini' di San Giuliano Terme.

Ha quindi concluso Di Maio: "Non posso che esprimere la più viva soddisfazione per il lavoro svolto. Ringrazio i tecnici dell'ufficio urbanistica e i ragazzi dell'istituto 'Santoni' per il lavoro svolto: un lavoro che testimonia la professionalità dei dipendenti del Comune e la bontà dei percorsi scolastici di formazione e tirocinio. Un sentito ringraziamento anche al Gruppo Archeologico Pisano e soprattutto alla Fondazione Pisa che ha in parte finanziato il recupero del manufatto tramite i bandi promossi annualmente per la valorizzazione dei beni culturali".

