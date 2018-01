Rete Bibliolandia in Valdera: numeri da primato in Toscana

Leggere fa bene ed è una salutare pratica che conoscono alla perfezione i circa 50mila utenti della Rete Provinciale Bibliolandia attivata dall’Unione Valdera. Prestiti interbibliotecari, iniziative, feste tra gli 'amici della rete', sono attività che hanno fatto della rete pisana una tra le più importanti a livello regionale e consolidare questo bel primato arriva un altro dato, ovvero l’accesso alle risorse digitali.

Tutti coloro che utilizzano il portale Bibliolandia c’è anche l'opportunità di sfogliare, tramite la piattaforma MLOL, quotidiani elettronici, riviste digitali e chiedere a prestito anche ebook. Secondo le statistiche 2017 diramate dalla Regione la rete Bibliolandia è la seconda per numero di utenti iscritti (ed attivati) a questo servizio nel corso dell’anno, ben 686.

A confermare l’importanza di MLOL per gli utenti della rete bibliotecaria della Provincia di Pisa anche il grande numero di accessi, ovvero 52.953, che la pongono sotto solo a Firenze e Livorno e sostanzialmente allo stesso livello di Prato, mentre per i prestiti di ebook la rete Bibliolandia è seconda solo all’area fiorentina, decisamente più vasta. Numeri quindi di assoluto prestigio che confermano nuovamente la validità della rete bibliotecaria, che si conferma una bella realtà in termini di servizi offerti a tutti i cittadini-lettori.