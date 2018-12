Rete Meteo Amatori presenta a Roma una rete per monitorare criticità meterologiche

Lo scorso sabato 15 dicembre l'associazione Rete Meteo Amatori ha partecipato a Roma, presso la sede del VII° gruppo di protezione civile, all'inaugurazione della stazione meteorologica 'Tor Sapienza', con l'incontro 'Meteo 3.0 - Sinergia a difesa del Territorio'. La realtà meteorologica nata a Cascina e diffusa sul territorio italiano, con il fondatore Andrea Pardini, ha presentato gli archivi eventi meteorologici e tornadici: durante il proprio intervento ha illustrato un progetto di prossima realizzazione, che riguarda una rete di monitoraggio con stazioni di rilevamento meteorologico su scala nazionale.

Questa rete avrà un aggiornamento rapido e tramite maschere specifiche riuscirà ad evidenziare in tempo reale eventuali criticità presenti su una determinata area ad enti e/o associazioni di protezione civile. Questo permetterà una maggiore sinergia con la protezione civile e un tempo di risposta più rapido in casi di necessità d'intervento. Oltre all'operatività dell'intervento, si è trattato di un bel riconoscimento per l'associazione cascinese, che è stata premiata insieme alle altre realtà intervenute con una targa-ricordo.

All'incontro sono poi intervenuti: l'associazione Bernacca Onlus, che ha presentato progetti spiegando l'importanza dei dati climatologici; l'associazione Meteo Lazio, con Gabriele Serafini e Andrea Cecilia, che hanno presentato i progetti con le stazioni meteorologiche e webcam; per il VII° gruppo Franco Menenti , nonchè collaboratore di Rete Meteo Amatori, ha presentato i metodi informativi e comunicativi, la logistica e gli interventi operativi.

Tra gli ospiti presenti, vi erano: il colonnello dell'Aeronautica militare Massimo Morico e il colonnello Giancarlo Bonelli, la presidente della Bernacca Onlus Franca Mangianti e Paolo Bernacca, figlio del Colonnello Bernacca.