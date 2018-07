Estate: attiva la rete della Valdera per aiutare gli anziani fragili

Con il caldo torna attiva la rete di aiuto di Asl, Comuni della Valdera, medici di famiglia e terzo settore per la prevenzione e sostegno le persone anziane in situazione di fragilità. L'iniziativa, promossa dalla Regione Toscana, è realizzata dalla Società della Salute Valdera in collaborazione con le associazioni di volontariato e l'Auser, nell'ambito delle attività di sorveglianza attiva per anziani fragili previste dal piano integrato di salute della Valdera.

La sorveglianza attiva verso gli anziani fragili segnalati dai medici di famiglia o dagli assistenti sociali viene attivata dal Servizio Sociale della Società della Salute della Valdera e prevede un progetto personalizzato che si sviluppa attraverso contatti telefonici e/o visite domiciliari attivabili su richiesta per interventi di prossimità: distribuzione acqua, piccole commissioni, pratiche di utilità quotidiana, eventuale accompagnamento, allertamento del medico o del 118 per interventi di urgenza o di natura sanitaria ed altri.

I cittadini per chiedere aiuto o segnalare situazioni di difficoltà potranno rivolgersi ai servizi sociali del proprio presidio distrettuale di residenza (Pontedera, Bientina, La Rosa, Ponsacco) o al proprio medico curante oppure telefonando al numero 0587/273626 tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12.