Stop al mercatino in Piazza Garibaldi, Confcommercio: "Revoca ingiusta, ci opporremo"

Niente più mercatino di Piazza Garibaldi. E' la decisione del Comune di Pisa, che con una nota dello scorso 29 gennaio ha revocato l'autorizzazione agli esercenti. Lo rende noto Confcommercio Pisa, che si oppone alla decisione: "Ci tuteleremo in sede legale, perché la vera motivazione ci sfugge completamente". Il mercatino era già programmato e autorizzato per 12 giorni.

Il direttore provinciale Federico Pieragnoli: "Proprio in piazza Garibaldi, ogni seconda domenica del mese, e in altri luoghi della città, sono da anni sistematicamente organizzati da altri soggetti mercatini che non solo hanno caratteristiche simili, ma addirittura peggiori, sui quali non si è intervenuto in alcun modo. Per questo motivo abbiamo incaricato il nostro ufficio legale per andare a fondo di una vicenda che non ha nulla ma proprio nulla di chiaro e che rasenta il fumus persecutionis".

Prosegue il direttore: "Per un motivo di evidente equità e di imparzialità alla quale è chiamata doverosamente ogni Pubblica Amministrazione, ivi compreso il Comune di Pisa, abbiamo già chiesto che i medesimi controlli e verifiche siano effettuati nei confronti di tutte le manifestazioni mercatali in programma e già autorizzate, che si svolgeranno all'interno dei confini comunali. Qualora queste verifiche non fossero attuate secondo le modalità e le contestazioni che hanno portato al suddetto procedimento di revoca, ci rivolgeremo direttamente alla Procura della Repubblica, perchè non è accettabile che esistano figli e figliastri".

"Fermo restando che il mercatino oggetto di contestazione si è svolto nella nel rispetto delle normative vigenti - conclude Pieragnoli - a fronte di motivazioni di revoca così palesemente strumentali, vedi ad esempio le presunte proteste di cittadini, noi andremo avanti opponendoci con ogni mezzo a questa decisione che riteniamo profondamente ingiusta e immotivata".