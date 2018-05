Vettovaglie, riaperta metà della piazza: "Nuova pavimentazione pronta per San Ranieri"

Continua l'intervento di riqualificazione e decoro urbano di Piazza delle Vettovaglie. Dopo la lastricatura del camminamento sotto il loggiato sono stati completati anche i lavori di ripavimentazione su metà della piazza che da oggi, domenica 13 maggio, è stata riaperta alla fruizione. "L’intervento - afferma l'assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Serfogli - procede e negli ultimi giorni c’è stata un’accelerata grazie all’impegno della ditta esecutrice. Adesso, dopo la riapertura di metà piazza, l’obiettivo è di riaprire anche l’altra metà per la festa di San Ranieri".

Il 50% delle vecchie lastre è stato recuperato, mentre il resto è stato sostituito con materiale nuovo. Nei loggiati sud ed ovest sono state riutilizzate le pietre esistenti mentre nel loggiato est e nel loggiato nord, corrispondente alla percorrenza pedonale di via delle Colonne e via Cavalca, sono state inserite nuove piastrelle in pietra a finitura 'rigata', della stessa fattura e provenienza di quelle smontate.

Il progetto di rifacimento ha previsto l'inserimento di una fascia perimetrale di 2 metri di larghezza costituita da tre liste di pietra a finitura 'bocciardata' come il vecchio cordolo di collegamento delle basi delle colonne, e tre liste di pietra a finitura 'fiammata' simile alle pietre esistenti. La fascia funziona da grande canale di raccolta delle acque piovane di deflusso dal centro della piazza che viene convogliata nei pozzetti grigliati. Ciò ha consentito di eliminare le 'bocche di lupo' sotto i cordoli perimetrali, che rimanevano spesso intasate dai vari rifiuti come carte e bicchieri. Sempre nella nuova fascia sono stati inseriti i pozzetti ove sono incanalati i discendenti di raccolta delle acque piovane dei tetti che si affacciano sulla piazza, evitando così i getti ed il dilavamento delle colonne restaurate. Per la parte centrale della piazza sono state riutilizzate le pietre esistenti. Cominceranno a breve gli interventi di restauro delle colonne che, organizzati con microcantieri, non impediranno l'utilizzo degli spazi.