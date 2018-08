Santa Luce: riaperto il ponte sul Rio Piantegola

E' riaperto il ponte sul Rio Piantegola al km 18+900 della Strada Provinciale n. 13 'Del Commercio', tra i comuni di Casciana Terme-Lari e Santa Luce.

Nel corso del 2017, durante intervento di pulizia del verde, era stato individuato un cedimento strutturale di alcune porzioni dell'infrastruttura in corrispondenza di un deterioramento del manto stradale, evidenziando, così, una situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada. Si era quindi reso necessario per motivi di sicurezza chiudere al traffico veicolare il tratto di strada interessato, che collega appunto i comuni di Casciana Terme-Lari e Santa Luce.

Ora, ultimati tutti i lavori di ripristino del ponte e del manto stradale, è stato possibile riaprire al normale transito il tratto di strada interessato a partire dal primo pomeriggio della giornata di ieri, 2 agosto.

L’intervento è consistito nel consolidamento strutturale sia dei timpani (parti laterali) mediante l’installazione di 12 catene, sia dell’arco centrale del ponte. I lavori sono stati completati con l’installazione di dispositivi di ritenuta che aumentano così la sicurezza del tratto. Infine è stata ripristinata la regimazione idraulica e lo sfalcio erba ed essenze arbustive dell’intero tratto della SP 13 fino all’intersezione con la SP 21.