Incendio all'asilo a Pontedera, lavori terminati: martedì riprende l'attività

Una buona notizia per i bambini e le bambini che frequentano la scuola dell'infanzia Nelson Mandela in via Morandi a Pontedera, colpita da un incendio lo scorso gennaio che ha costretto alla chiusura dell'edificio.

I lavori di manutenzione straordinaria sono ora terminati. Con l'occasione sono stati eseguiti interventi legati all'illuminazione esterna e nei prossimi giorni verrà installato un sistema anti intrusione. Durante il fine settimana l'amministrazione comunale provvederà alle operazioni di trasloco dell'arredo scolastico temporaneamente collocato nel plesso di Santa Lucia, dove i piccoli allievi erano stati trasferiti per far continuare l'attività didattica.

In accordo con il dirigente scolastico e gli insegnanti, vista l'assemblea sindacale già pianificata del personale docente e l'esigenza di provvedere alla riorganizzazione degli ambienti e del materiale didattico, la giornata di lunedì 9 aprile sarà dedicata a quest'ultima operazione e l'attività didattica sarà sospesa.



La ripresa dell'attività scolastica avverrà martedì 10 aprile secondo gli orari e le modalità consuete.



"Un impegno che abbiamo preso e mantenuto soprattutto per garantire ai bambini il sereno ritorno nella propria scuola dove troveranno degli ambienti rinnovati ed accoglienti" sottolinea il sindaco SImone Millozzi che ringrazia nuovamente i dirigenti scolastici degli Istituti 'Gandhi' e 'Curtatone e Montanara', prof.ssa Gaetana Zobel e prof.ssa Maria G. Missaggia, il corpo docente ed ausiliario e le famiglie degli alunni per la grande disponibilità e la piena collaborazione fornita in questo periodo.