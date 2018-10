Via San Bernardo: riapre la storica birreria 'Dabbe'

Riapre i battenti uno dei locali storici del centro di Pisa: la birreria 'Dabbe'. Inaugurata nel 1982, il locale di via San Bernardo era stato chiuso lo scorso giugno dopo l'alternanza di varie gestioni. Oggi, dopo alcuni mesi di lavori e la cessione dell'attività, torna di nuovo a disposizione uno dei ritrovi simbolo del centro storico grazie all'investimento di tre imprenditori. Due di loro sono under 30: si tratta del 28enne Artil Macovila e il 27enne Elsuid Bejko. Entrambi originari dell'Albania, dieci anni fa scelsero Pisa per il loro cammino universitario, uno in Economia e l'altro in Ingegneria. Con loro ha scommesso su 'Dabbe' Giovanni Monticelli, 44 anni, con l'intenzione insieme di rilanciare lo storico locale.

La riapertura porta con se' anche 15 posti di lavoro, con l'assunzione di camerieri, pizzaioli e personale di cucina.

“Dal 2014 io ed Elsuid abbiamo investito in città nel settore della ristorazione - racconta Giovanni - aprendo il 'Ristoro pecorino' in via Santa Maria. Da tempo però guardavamo con interesse alla possibilità di rilevare la storica birreria 'Dabbe' e, dopo una lunga trattativa, siamo arrivati in fondo. Con l'aiuto di Artil ci auguriamo di giostrarci tra i due locali garantendo ai clienti il servizio che meritano”.

La scelta dei tre imprenditori è stata quella di puntare sulla qualità. A iniziare dalla ricerca di personale numericamente sufficiente appunto per coprire gli impegni di un locale da 180 metri quadrati e 130 posti a sedere, aperto a cena tutti i giorni della settimana. Poi l'investimento sui prodotti per intercettare a Pisa non solo il mercato generalista ma anche quello dei 'beer lovers': “Il nostro sarà un locale in stile tedesco, con servizio di ristorante e pizzeria - spiegano Artil Macovila ed Elsuid Bejko - in cui abbiamo scelto di selezionare una ventina di birre provenienti da piccoli birrifici della Germania. Volevamo differenziarci dall'offerta mainstream per dare a chi viene da noi la possibilità di provare qualcosa di diverso”.



Infine la scelta del locale: “Qui in zona San Martino sono in corso molti lavori di riqualificazione del centro storico - evidenzia Giovanni Monticelli - e credo che un mix tra l'impegno del pubblico e quello degli imprenditori sia fondamentale: sarebbe inutile avere un bel centro senza la presenza di locali di qualità. Da questo punto di vista siamo orgogliosi di avere nuovamente investito, a distanza di quattro anni, sul centro storico pisano”.

L'inaugurazione della birreria tedesca 'Dabbe' non avviene a caso: la data scelta è quella di sabato 6 ottobre, in chiusura del periodo dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera.