Festa per San Paolo a Ripa d'Arno: la chiesa torna alla città

Una folla di fedeli ha partecipato domenica pomeriggio, 3 marzo, alla riapertura della Chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno a Pisa, chiusa nel 2012 per problemi strutturali. Terminato il restauro lo storico edificio, capolavoro del romanico pisano, è stato così riconsegnato alla città con una messa celebrata dal'arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. Presenti in rappresentanza del Comune il vicesindaco Raffaella Bonsangue, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Gennai, l'assessore alla Cultura Andrea Buscemi e il consigliere comunale Riccardo Buscemi, oltre a tanti cittadini che hanno voluto salutare la loro chiesa in una domenica dal sapore primaverile.

Il lavoro di restauro è costato oltre 3 milioni di euro, 850mila dei quali finanziati dalla Fondazione Pisa, 590mila dalla Cei con i fondi dell'8 per mille, 100mila da Unicoop Firenze e altri 60mila di contributi privati.