Fase 2, dal 15 giugno riaprono i cinema: "Misure difficilmente sostenibili"

"Il Dpcm prevede la riapertura dei cinema a partire dal 15 giugno. Noi però non riapriremo perché come ogni anno trasferiremo al Giardino Scotto la nostra programmazione estiva". A parlare è Antonio Capellupo responsabile della programmazione del Cineclub Arsenale. Capellupo commenta le linee guida previste dal governo per la riapertura della sale cinematografiche spiegando "che si tratta di misure molto stringenti. Se tutto dovesse rimanere così la capienza della nostra sala passerebbe da 145 a 33 posti. Gli spettatori dovrebbero indossare la mascherina e non consumare niente per tutta la visione del film. Il Dpcm prevede inoltre l'incentivazione della vendita dei biglietti on line per evitare file all'ingresso e la sanificazione dei locali dopo ogni spettacolo".

Un aspetto, quest'ultimo, particolarmente critico perché provocherebbe "la probabile riduzione del numero spettacoli e la necessità di aumentare il personale. Insomma si tratta di misure difficilmente sostenibili. Riapriremo a settembre nell'attesa rimaniamo alla finestra, sperando che possa cambiare qualcosa".

Intanto il Cineclub Arsenale ha aderito a #IorestoinSALA "un progetto nazionale che coinvolge 71 cinema italiani, di cui 3 toscani". Una sorta di sala virtuale con una "programmazione giornaliera - prosegue Capellupo - che andrà dalle prime visioni ai film dell'ultima stagione cinematografica, fino ai grandi successi del passato e ad eventi live con i protagonisti del cinema". La programmazione sarà disponibile sul sito www.arsenalecinema.com. "I film verranno proposti con degli orari precisi - spiega Capellupo - in base a delle fasce orarie, ed il biglietto potrà essere acquistato fino a 15 minuti dall'inizio della programmazione. Da quel momento, la visione del film deve cominciare entro un'ora dall'inizio dello spettacolo, e si avranno 36 ore di tempo per finirla".

Una volta acquistato il biglietto l'utente riceverà una mail con il codice dello spettacolo ed il link per la sala virtuale. I prezzi dei biglietti andranno da 3,50 euro per i film in rassegna fino ad un massimo di 7,90 euro per le prime visioni. Tra i primi film disponibili la prima visione di 'Favolacce' dei fratelli D'Innocenzo, Orso d'argento all'ultimo Festival di Berlino, 'Memorie di un assassino' di Bong Joon-ho, autore del pluripremiato 'Parasite', e la commedia 'L'Hotel degli amori smarriti' con Chiara Mastroianni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il primo evento proposto - conclude Capellupo - sarà giovedì 28 maggio l'incontro con la regista Cristina Comencini e la produttrice Cristiana Mainardi, intervistate dal critico Gianni Canova che precederà 'Tornare', proposto in prima visione. Venerdì 29 maggio ci sarà invece l'incontro con il regista Lorenzo Mattotti e l'attore Antonio Albanese, intervistati da Gian Luca Farinelli per 'La famosa invasione degli Orsi in Sicilia'". Le interviste 'live' avranno inizio alle ore 20:00 a precedere lo streaming del rispettivo film delle 20.30.