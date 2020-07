Riapre la mensa universitaria 'Martiri'

Gli studenti potranno ritornare a fruire del pasto in presenza all'interno della mensa universitaria Martiri di Pisa, dopo il lungo periodo di emergenza sanitaria in cui il cibo veniva erogato solo tramite l'asporto.

La sala di consumazione viene dunque riaperta rispettando tutte le regole di distanziamento nei tavoli e di separazione nell'afflusso a garanzia della tutela della salute dei frequentatori.

Una iniziativa fortemente richiesta dagli studenti ed accolta dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, al momento attuata in una sola mensa della città in fase sperimentale per testare l'efficacia della riorganizzazione delle linee di distribuzione e dei luoghi di consumazione in chiave anti contagio, con percorsi diversificati e postazioni distanziate.

La mensa Martiri sarà dunque aperta a pranzo dal lunedì al sabato ore 12.00 -14.30 e a cena dal lunedì al sabato ore 19.00 – 21.00 con menù tradizionale e servizio pizzeria a pranzo e a cena.

Sul sito del DSU Toscana www.dsu.toscana.it è possibile visionare orari di apertura, modalità di accesso e tutti i menù offerti quotidianamente.

Rimarrà comunque attivo il servizio pasti da asporto sia nella stessa mensa che presso gli altri punti ristoro universitari di Pisa.