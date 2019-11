Piena dell'Arno, verso la normalità: riaprono lungarni e negozi

Come stabilito dall'ordinanza hanno riaperto alle ore 12 di lunedì le attività commerciali che erano state chiuse dalle 18.30 di domenica sera, 17 novembre, a causa dell'allerta meteo per la piena dell'Arno in passaggio da Pisa. La piena è passata senza conseguenze nella notte e i negozi possono dunque riaprire. Riaperti anche i lungarni al traffico veicolare.