Ufficio postale chiuso da un mese a Tirrenia: "Riapertura venerdì 17 aprile"

L'ufficio postale di Tirrenia riaprirà il prossimo venerdì 17 aprile. Sono le rassicurazioni di Poste Italiane in seguito alla segnalazione pubblicata da PisaToday nella quale un cittadino lamentava di avere 'in ostaggio' una raccomandata che non era riuscito a ritirare prima della chiusura degli uffici, per l'emergenza Coronavirus, lo scorso 12 marzo e neppure a farsi 'dirottare' presso un altro ufficio postale aperto.

L'ufficio postale di Tirrenia, fanno sapere da Poste Italiane, riaprirà con orario mattutino dalle ore 8.20 alle ore 13.45 dal prossimo 17 aprile: "Un segno di attenzione al cliente e ai cittadini".

Negli scorsi giorni sulla chiusura di molti uffici postali in provincia di Pisa si sono mossi vari sindaci che denunciavano l'interruzione di un servizio fondamentale per i cittadini: la situazione, sottolineano da Poste, è in via di risoluzione.

