Ponte di Pontasserchio, lavori come da programma: sì alla riapertura il 17 settembre

Procedono secondo il cronoprogramma i lavori sul ponte di Pontasserchio, motivo per cui sarà possibile, come già annunciato, la riapertura di una corsia del ponte con la ripresa dell’anno scolastico, già a partire dalla mattina di lunedì 17 settembre. Completata la posa della soletta sull’impalcato e dello strato impermeabilizzante, i lavori procedono con l’asfaltatura.

L’attivazione del senso unico alternato sul ponte, soluzione individuata come preferenziale dai due Comuni interessati (Vecchiano e San Giuliano Terme), consentirà il transito per gli autoveicoli, con una limitazione per i mezzi pesanti, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e per quelli del trasporto pubblico locale, compreso quello scolastico, ripristinando così percorsi e orari consueti.

Il senso unico alternato sarà monitorato dato che avverrà, ricordiamo, all’interno di un cantiere aperto, e sarà regolato da un impianto semaforico con intervento di movieri nelle fasi di maggiore concentrazione del traffico; la scelta, quindi, potrà essere rivista se si rileveranno problemi, ipotizzando eventuali altre soluzioni.