Via di Gello, dopo i lavori riapre la strada

Terminati i lavori in via di Gello, dopo che si era verificato un improvviso cedimento della volta di sostegno di un canale di scolo delle acque meteoriche che attraversa la via, poco prima del fiume Morto, causando il cedimento dell’asfalto, proprio al centro della strada. Finito l’intervento di riparazione della volta e di ripristino dell'asfalto, la strada viene riaperta al traffico veicolare oggi, giovedì 20 giugno, a partire dalle ore 17.00.

(foto d'archivio)