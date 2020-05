Vecchiano: riapre la biblioteca comunale Antonio Tabucchi

Riapre al pubblico domani venerdì 29 maggio la biblioteca comunale Antonio Tabucchi, nel comune di Vecchiano, in modo graduale e progressivo, garantendo condizioni di sicurezza e un accesso regolamentato per contrastare la diffusione del Covid19.

I nuovi orari di apertura sono: il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00; il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 ed il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. "Si tratta di un orario ridotto rispetto all’ordinario - spiega in una nota il comune - proprio per fronteggiare questa situazione di emergenza sanitaria".

E' obbligatorio entrare nei locali una persona per volta munita di mascherina e solo dopo aver sanificato le mani e/o con i guanti; ed aver compilato una dichiarazione attenente l'assenza di febbre o altri sintomi influenzali riferibili al COVID-19. Da subito sarà attivo il prestito locale, mentre il prestito interbibliotecario sarà attivato successivamente, così pure gli altri servizi di consultazione, sale lettura ed iniziative di promozione alla lettura. Il servizio di prestito inoltre sarà anch’esso sottoposto a un protocollo che consenta di ridurre il rischio del contagio: tutti i libri e dvd che rientreranno dal prestito saranno sottoposti ad una 'quarantena' di alcuni giorni per garantire una maggiore sicurezza per

tutti gli utenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si suggerisce, per gli utenti registrati - prosegue il comune - di richiedere i libri on line, e, per gli altri utenti, prima di recarsi in biblioteca, di visualizzare la disponibilità del libro desiderato al link https://bibliolandia.comperio.it/library/Vecchiano-Biblioteca-Comunale/. Ricordiamo che per richieste di assistenza tecnica o necessità, sarà attiva la linea telefonica negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca Tel 050 859660. Per ogni necessità di informazione è inoltre possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica: biblioteca@comune.vecchiano.pisa.it".