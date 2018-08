Riapre la scuola di disegno e pittura 'Alla prima'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Estate in dirittura di arrivo e già la Scuola di Disegno e pittura alla Prima a Pisa riapre i battenti. Nata nel 2011 su iniziativa dell’artista Giacomo Roberto, la scuola organizza corsi e workshop sulle principali tecniche grafiche e pittoriche. La scuola aperta sia in orario mattutino che pomeridiano e serale offre a tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di imparare a dipingere, una reale opportunità per apprendere non solo tecniche , ma anche le basi del vedere e del riprodurre dal vero. Le persone di tutte fasce di età, grazie a un orario elastico e flessibile, possono cosi frequentare le lezioni negli orari per loro più utili. Completano l’offerta formativa della scuola seminari di approfondimento sull’incisione xilografica, workshop sulla pittura gestuale, lezioni di nudo con modella e uscite “en plain air” per apprendere le tecniche di riproduzione dal vero. Tutto sotto lo sguardo attento di Giacomo Roberto, artista pisano già fondatore e direttore del circolo culturale dei pittori Jackson Pollock, già allievo del maestro calligrafo Norio Nagayama. La scuola riapre il 3 settembre. Per informazioni ed iscrizioni 333 4778224 scuoladipittura.allaprima@gmail.com www.scuoladipitturaallaprima.jimdo.com.