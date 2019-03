Parco preistorico dei dinosauri di Peccioli: conto alla rovescia per la riapertura

Riaprirà il 21 marzo prossimo, nel primo giorno di primavera, il celebre parco preistorico di Peccioli gestito dalla famiglia Ghironi. L'attrazione, che richiamava visitatori e appassionati da tutta la Toscana, fu chiusa nel 2016 dopo 39 anni di attività per "motivi familiari". In queste ore, su Facebook, l'annuncio della prossima riapertura: "Tenetevi forte - si legge sulla pagina Facebook del parco - e segnate la data sul calendario! Riapriremo il giorno giovedì 21 marzo, proprio il primo giorno di primavera. Il programma della giornata di giovedì è ancora tutto da definire, e lo pubblicheremo a breve. Assieme al programma arriveranno anche due speciali promozioni dedicate ai visitatori ed alle scuole. Dalla riapertura, poi, saremo aperti ogni giorno con i consueti orari".

Come nacque il parco dei dinosauri

La struttura, che presenta ricostruzioni di dinosauri, venne fondata da un artista del circo, Erardo Ghironi, il quale decise non più giovanissimo, di ritirarsi dalla vita di tournée. Il luogo prescelto per 'fermarsi' fu la cittadina di Peccioli dove, con il consiglio di alcuni parenti, Erardo comprò due ettari di vigneto e vi costruì una casa, per sé e per i due figli. Col desiderio di cercare o, perché no, 'inventare' un lavoro che potesse ripagare le attività dello spettacolo itinerante, faticosissime ma gratificanti, Erardo e i figli si accorsero che quella loro terra era piena di conchiglie, di strane impronte, di resti fossili: i segni concreti di un'evoluzione della natura dalla preistoria ad oggi che proprio lì, anche sulla loro vigna, aveva lasciato tracce così evidenti.

Da quel ritrovamento venne l'idea di mostrare quei piccoli tesori del passato, e di corredarli con un itinerario di ricostruzioni che fosse sia scientificamente pertinente ed efficace per la didattica, sia caratterizzato dallo stile evocativo, spettacolare e volto all'intrattenimento che è cifra distintiva dell'attività circense. Il parco è stato per anni meta di gite scolastiche e di visitatori che hanno avuto l'occasione di tuffarsi nella preistoria.