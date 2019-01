Viabilità: riapre il Ponte dell'Immaginetta a Putignano

Riapre al traffico veicolare il ponte dell'Immaginetta a Putignano, che era stato chiuso il 18 ottobre per problemi di sicurezza, in seguito ad un incendio. Il via libera alla circolazione è oggi, 14 gennaio, a partire dalle ore 16.

La Città metropolitana di Firenze, che ha la competenza sul ponte (che attraversa la strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li), dopo aver eseguito, in collaborazione con Pisamo e Avr, tutte le verifiche del caso per certificarne la stabilità, ha fatto un intervento su un giunto stradale, allungando i tempi di riapertura, previsti entro Natale. Da oggi pomeriggio sarà di nuovo possibile percorrere nuovamente in auto il ponte, che mantiene lo stesso senso unico di via dell'Immaginetta, mentre permane il divieto di transito per i mezzi pesanti, superiori a 3,5 tonnellate, compreso anche l'autobus di linea n.5 che proseguirà con il percorso alternativo.