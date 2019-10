Fornacette: riapre lo 'Spazio Giovani'

Lunedì 21 ottobre riaprono le porte dello Spazio Giovani presso il centro educativo e ricreativo 'M. Montessori' in via Morandi, a Fornacette. Un luogo che tutti gli adolescenti possono sfruttare per ritrovarsi e divertirsi tutte le settimane dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 19.00. Giovani e giovanissimi saranno aiutati dalle operatrici e dagli operatori di Bubamara Teatro e della Cooperativa Agape che hanno collaborato con il comune di Calcinaia per proporre appuntamenti intriganti che possono suscitare l’interesse dei ragazzi e coinvolgerli in attività aggreganti.

I prossimi tre appuntamenti saranno in tema 'halloweeniano': quello del 22 e del 24 ottobre 'Becoming a Monster', quello del 29 ottobre ' Ferite, sangue e cicatrici' in cui si terrà un workshop base di trucco scenico e naturalmente la Festa di Halloween del 31 ottobre tra film e popcorn. Altre novità riguarderanno appuntamenti abituali come quello del martedì a partire dal 5 novembre con 'Progettiamo Escape Room' e quelli del mercoledì con i 'Corsi di editing'. Tutte iniziative gratuite che contemplano anche attività ludiche, laboratoriali, musicali e artistiche.