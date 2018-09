Calcinaia: riprendono le attività per i ragazzi del territorio

Si torna a studiare, ma anche a giocare. Riaprono infatti i battenti le ludoteche di Calcinaia e Fornacette, situate rispettivamente presso l'area de 'Il campino' in via Ricasoli a Calcinaia e presso i locali di via Gramsci a Fornacette. A partire da lunedì 1 ottobre tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 19, questi spazi saranno aperti a tutti i bambini e i ragazzi che vorranno ritrovarsi per fare attività ludiche in compagnia dei loro amici e sotto la divertente ed esperta guida delle educatrici di Bubamara Teatro.

"Le attività delle ludoteche - scrive in una nota il comune - sono gratuite e aperte a tutti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Politiche Sociali allo 0587 265469. Si informano infine tutti i cittadini, e in particolar modo le famiglie dei ragazzi delle scuole elementari e medie che a partire da lunedì 1 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, riaprirà anche il centro di educazione ambientale 'Il Giardino di Narciso e Boccadoro' in via Gramsci, 1 a Fornacette. Sotto la guida dei simpatici e professionali educatori di Legambiente i ragazzi potranno svolgere progetti a carattere ludico-ambientale affrontando alcuni temi classici di ecologia e educazione ambientale. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita e il centro sarà aperto tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 fino al prossimo 30 giugno. Per informazioni più dettagliate è possibile contattare nelle ore di apertura del entro questi numeri: 0587 421466 - 349 4950117".

"Comunichiamo infine - si legge ancora nella nota - che le attività dell’Informagiovani presso il centro M. Montessori sono già riprese con

l’inizio di settembre e per usufruire dei suoi servizi basta recarsi in via Morandi a Fornacette ogni venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Verso la fine del mese di ottobre riprenderanno anche le intriganti attività dello Spazio Giovani situato anch’esso presso il centro M. Montessori in via Morandi a Fornacette".