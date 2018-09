Ponsacco: finita la riasfaltatura di via Curigliana

Sono terminati i lavori di asfaltatura di via Curigliana nel comune di Ponsacco. La sistemazione ha interessato l’intera strada, che adesso può vantare una pavimentazione del tutto nuova.

L’intervento si inserisce nel quadro dei lavori di riqualificazione della pista ciclabile che si stanno concludendo proprio in questi giorni. In quest’ottica, via Curigliana presto diventerà interamente ciclopedonale per un tratto di circa 500 metri che va dal campo sportivo de Le Melorie fino agli ex casotti dei fuochi di artificio.

Si tratta di un’opera importante per la frazione perché mette in sicurezza un percorso molto frequentato da chi si muove a piedi e in bicicletta da Le Melorie verso il centro.

Gallery