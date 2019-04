Vicopisano: riattivato il fontanello in via Lante

È stata riattivata a partire da giovedì 11 aprile l’erogazione gratuita di acqua ad alta qualità presso il fontanello di via Lante nel Comune di Vicopisano. Lo stop all’impianto da lunedì scorso si era reso necessario per poter svolgere un intervento di manutenzione. Al termine del lavoro, è stato ripristinato il regolare servizio. "Acque SpA - scirve l'azienda in una nota - ringraziando i cittadini per la collaborazione, ricorda che per tutte le informazioni sui fontanelli è possibile visitare la pagina web www.acque.net/fontanelli-acqua-alta-qualita".

L’acqua erogata gratuitamente dai fontanelli di Acque è la stessa della rete dell’acquedotto. È priva di cloro e per questo ha qualità organolettiche particolarmente elevate. È comunque sicura e protetta grazie a un moderno trattamento di fi­ltraggio. Su acque.net si trovano i dati sulle caratteristiche chimico-­fisiche dell’acqua, fontanello per fontanello e punto per punto sull’acquedotto pubblico.

Ecco comunque alcuni consigli per un utilizzo e un consumo ottimale dell’acqua prelevata: utilizzare preferibilmente bottiglie o recipienti in vetro; utilizzare i recipienti esclusivamente per l’acqua; risciacquare e pulire i recipienti prima di ogni prelievo; chiudere i recipienti con tappi a vite o a chiusura ermetica; conservare in luoghi freschi, asciutti, non esposti alla luce; consumare entro 5 giorni dal prelievo.