Terricciola, vandali in azione: ribaltati cassonetti e fioriere

"Questa notte qualcuno ha voluto dimostrare a tutti noi di essere un povero deficiente". Non usa mezzi termini il sindaco di Terricciola Mirko Bini per denunciare quanto scoperto stamani, 2 febbraio, fra il paese e la frazione di Selvatelle. Ignoti si sono divertiti a ribaltare cassonetti e fioriere, con queste ultime che sono rimaste danneggiate.

"Molti altri si sono subito adoperati per risistemare la situazione sia dei cassonetti di Terricciola sia delle fioriere di Selvatelle (per il terriccio domani mattina passa l’operatore ecologico). Al/Ai povero/i deficiente/i: ci sono le telecamere. Ai volontari che hanno dato un po' del loro tempo per risistemare: grazie a nome di tutti i cittadini!".

