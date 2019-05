Lutto nel mondo della sanità: muore infermiere dell'Aoup

Lutto nel mondo della sanità pisana. È morto in ospedale, dove era ricoverato da una settimana per problemi di salute, il noto infermiere Riccardo Lazzerini, di 59 anni, originario di Livorno e residente a Cascina. Il decesso è avvenuto giovedì 23 maggio. A ricordarlo con un post su Facebook, Daniele Carbocci, segretario provinciale del Nursind, il sindacato degli infermieri.

"Ancora una volta dobbiamo piangere un collega che se n’è andato. Ci ha lasciato Riccardo Lazzerini. Un collega, un amico, un collaboratore fin dalla nascita di Nursind Pisa. Chi lo ha conosciuto, credo non si possa dimenticare della sua mitezza a fronte di quella mole imponente. E di quel suo essere di poche, pochissime parole ma anche di essere di una disponibilità infinita. Lascia in tutti noi una grande tristezza e un grande vuoto. Chissà che adesso tu non trovi un pò di pace. Buon viaggio Riccardo".