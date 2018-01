Il Coro del Circolo Culturale San Francesco cerca coristi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Coro del Circolo Culturale San Francesco a gennaio riprende la sua attività e per la prossima stagione ricerca nuove voci da inserire nel proprio organico.

Anche chi ha poca esperienza ma vuole avvicinarsi alla musica polifonica è il benvenuto.



Prove e audizioni tutti i mercoledì alle ore 21:00 nella nuova sede in Via Taddei 12, presso la Chiesa di San Pietro in Cisanello (davanti all'Hotel San Ranieri).



Per qualsiasi informazione rivolgersi al numero 328666008.