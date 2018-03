Spazio, i matematici dell'Università di Pisa: "Giove ha la forma di una pera"

C'è la firma di due matematici dell'Università di Pisa, Andrea Milani e Daniele Serra, nello studio pubblicato sulla rivista 'Nature' che ha misurato per la prima volta la componente asimmetrica in direzione nord-sud campo gravitazionale di Giove, uno degli elementi fondamentali per modellizzare la struttura interna del pianeta.

La ricerca fa parte di 'Juno', una missione della NASA che ha come obiettivo l'esplorazione di Giove. Una sonda spaziale, con nove strumenti usati per eseguire gli esperimenti, orbita attorno al pianeta gigante allo scopo di determinarne la struttura e la composizione interna, di studiarne l'atmosfera e di mapparne la magnetosfera.

In particolare, il gruppo di ricerca dell'Ateneo pisano, in collaborazione con le università La Sapienza di Roma, di Bologna-Forlì e il Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha lavorato alla determinazione del campo di gravità attraverso l'analisi di dati Doppler inviati dalla sonda.

"Grazie a finanziamenti dell’Agenzia Spaziale Italiana abbiamo sviluppato un software che implementa raffinati modelli matematici ad altissima precisione - spiega Daniele Serra- come conseguenza ora possiamo determinare con una accuratezza almeno mille volte migliore del passato la parte simmetrica del campo di gravità di Giove e per la prima volta anche la parte asimmetrica, cioè quella dovuta a una diversa distribuzione della massa rispetto all'equatore. Abbiamo scoperto che l'emisfero nord di Giove ha una distribuzione di massa diversa rispetto all'emisfero sud; per dirla in parole semplici: Giove ha la forma di una pera”.

"Poiché Giove ha avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione del Sistema Solare - conclude Andrea Milani - avere una conoscenza completa e approfondita del pianeta e di come si è formato può fornire indizi sulla formazione del pianeta Terra e permetterebbe di fare un passo in avanti nella comprensione dell'origine della vita sulla Terra".