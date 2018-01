Piante più resistenti e nutritive grazie alla simbiosi: lo studio dell'Università di Pisa

Un team internazionale di ricerca ha identificato per la prima volta tutti i geni trascritti nella pianta di girasole, 'potenziata' grazie alla simbiosi con un fungo benefico che ne favorisce la crescita e lo sviluppo. Lo studio è stato condotto dai genetisti e microbiologi dell'Università di Pisa, coordinati rispettivamente dal professore Andrea Cavallini e dalla professoressa Manuela Giovannetti, e dai bioinformatici del Centro di ricerca inglese Rothamsted Research. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista 'Scientific Reports' del gruppo editoriale 'Nature'.

"Il girasole è una delle quattro più importanti piante produttrici di olio, il prezioso olio di girasole, ricavato dai suoi semi e ricco di acidi grassi insaturi e vitamina E, che è sempre più utilizzato nell'industria alimentare - spiega Andrea Cavallini - noi con questo studio abbiamo dimostrato che l'espressione di alcuni geni, fondamentali per la crescita e l'assorbimento dei nutrienti nel girasole, aumenta a seguito dell'instaurarsi della simbiosi con un fungo benefico".

La collaborazione tra i genetisti, microbiologi e bioinformatici ha dunque portato alla identificazione del 'trascrittoma', cioè di tutti i geni espressi nella radice del girasole micorrizato, ovvero quando la pianta si trova a vivere in simbiosi con il fungo Rhizoglomus irregulare.

"La disponibilità del trascrittoma del girasole così potenziato potrà portare in futuro alla selezione di piante più resistenti agli stress ambientali e all'attacco dei patogeni da impiegare in sistemi produttivi più sostenibili e resilienti - conclude Manuela Giovannetti - oltre che promuovere ulteriori studi sui meccanismi molecolari che sono alla base degli incrementi di crescita e di assorbimento dei nutrienti da parte del girasole per prodotti destinati all'alimentazione umana con elevate proprietà nutritive".