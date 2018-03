La squadra corse dell'Università di Pisa cerca personale

Alla ricerca di forze nuove da inserire in organico. L’E-team, la squadra corse dell'Università di Pisa, si prepara infatti a rinnovare il proprio staff in vista della prossima stagione di gare e lancia una campagna di recruitment rivolta agli studenti di tutti i corsi di laurea. La ricerca di nuovi membri riguarda tutti i settori tecnici e gestionali, ma quest’anno il recruiting è rivolto in particolar modo al settore delle pubbliche relazioni.

La squadra punta a studenti che abbiano tutte o alcune delle seguenti competenze: livello di lingua inglese B.2 (o oltre), esperti in comunicazione, conoscenza di software di grafica, montaggio video.

Il rinnovo di parte della Squadra Corse riguarda anche i piloti, che abbiano esperienze 'certificate' in campionati karting, rally o simili esperienze agonistiche. Per inviare la propria candidatura basta compilare il form 'become a member' sul sito www.eteamsquadracorse.it.

Il progetto

Il progetto dell’E-Team nasce nel 2007 ad opera di un gruppo di studenti e dottorandi di Ingegneria e con il tempo si è ingrandito coinvolgendo anche studenti provenienti da altri corsi di laurea tra cui Economia, Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione e Giurisprudenza. La squadra infatti non è impegnata soltanto sotto il profilo della progettazione e della costruzione, ma anche sul fronte del marketing, delle pubbliche relazioni e della ricerca e gestione delle risorse economiche.

L’E-team partecipa ogni anno alla Formula SAE e Formula Student Germany, competizioni automobilistiche per veicoli monoposto progettati da studenti universitari, che prevedono prove statiche e gare di velocità. Inoltre, a partire da gennaio 2018 i membri del Team hanno dato vita a un nuovo progetto: un veicolo a guida autonoma, che parteciperà alla categoria Driverless del campionato di Formula Student.