Ricerca: i leader politici italiani su Facebook? Tutti 'diversamente' populisti

Nella classifica del 'social populism' Matteo Salvini è il leader del 'bold populism', mentre Matteo Renzi e Silvio Berlusconi del 'moderate populism'. E tuttavia il populismo è 'endemico' nella facebooksfera italiana e i leader politici, anche quelli non populisti, non disdegnano l'uso di questo genere di retorica. Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni dello studio 'Socially mediated populism: the communicative strategies of political leaders on Facebook' pubblicato sulla rivista 'Palgrave Communications' del gruppo Nature e condotto da due ricercatori delle Università di Pisa e di Milano.

Roberta Bracciale e Gianpietro Mazzoleni hanno infatti monitorato per un anno, da ottobre 2016 a ottobre 2017, l'attività su Facebook di Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Matteo Renzi, analizzando in tutto 3.725 post.

"In Italia gli utenti di internet sono circa 43 milioni di cui 34 milioni sono attivi, anzi molto attivi, su Facebook - racconta Roberta Bracciale del dipartimento di Scienze politiche dell’Ateneo pisano - nel periodo analizzato i cinque leader hanno ricevuto in totale 53 milioni interazioni, fra mi piace, reazioni, commenti e condivisioni, con un minimo di 7mila interazioni per post, è il caso Giorgia Meloni, a un massimo di 25mila per Matteo Salvini".

Per definire il grado di populismo dei vari leader i ricercatori si sono quindi concentrati sui post più condivisi e quindi più visibili, 934 in tutto (Berlusconi, 66; Di Maio, 283; Meloni, 216; Renzi, 156; Salvini, 213), che hanno studiato alla ricerca di contenuti riconducibili al concetto di populismo.

"Abbiamo costruito un 'indice di populismo' sulla base di tre indicatori, cioè la retorica dell'appello al popolo, dell'attacco all'élite e dell'altro come nemico - spiega Roberta Bracciale - da cui abbiamo modulato una scala crescente di per definire il posizionamento dei vari leader politici".

"In generale al di là dei singoli e specifici posizionamenti - conclude Bracciale - quello che è emerso è che la comunicazione su Facebook di Berlusconi e Renzi rientra nel populismo che abbiamo definito moderato, quella di Meloni e Di Maio è invece caratterizzata da un livello di populismo più soft, mentre la retorica di Salvini è un ottimo esempio di populismo 'completo', ovvero utilizza più degli altri tutte le argomentazioni populiste riconducibili ai tre indicatori che abbiamo individuato".