Sbatte contro un'auto parcheggiata e scappa: testimoni cercasi

Un forte rumore, come uno schianto, poi un conto salato in carrozzeria. E' il bilancio della notte di Stefania che cerca testimoni per rintracciare chi, intorno alla mezzanotte della notte tra lunedì 10 e martedì 11 settembre, ha distrutto la sua auto, una Mercedes Gla di colore bianco, parcheggiata sotto casa in piazza Santa Caterina.

"Io abito lì e ho le finestre che guardano la piazza - ci racconta la nostra lettrice - ho sentito una macchina che a retromarcia a tutta velocità andava contromano nella via e dopo pochi secondi il grande botto. Sono corsa subito in strada ma il responsabile è scappato. C'erano molti ragazzi che sono accorsi a vedere cosa fosse successo, se qualcuno potesse aiutarmi...".

Anche perchè il conto della carrozzeria è davvero salato: "Ho circa 10mila euro di danni, non si apre più neppure la portiera e la ruota è piegata, sono davvero disperata".

Se qualcuno avesse informazioni utili per rintracciare il responsabile può contattare Stefania all'indirizzo mail brstefania@yahoo.it





