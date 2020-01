Università e ricerca: la Normale a fianco dei precari pisani

Anche il Senato Accademico della Scuola Normale Superiore, dopo quello dell'Università di Pisa, fa proprie le istanze presentate nelle scorse settimane dai 'Ricercatori Determinati', un gruppo di ricercatori e ricercatrici precari, che, anche a livello nazionale, sta sensibilizzando gli organi competenti e l’opinione pubblica sul problema del definanziamento del comparto dell’università e della ricerca e sull’ipertrofia della precarietà in questo stesso comparto. Nella seduta di mercoledì 22 gennaio l’assemblea di governo della Normale ha infatti discusso le questioni sollevate dai 'Ricercatori Determinati', su richiesta dei rappresentanti degli allievi e dei ricercatori della Scuola in Senato Accademico.

"L'iniziativa dei Ricercatori Determinati - si legge nella nota del Senato Accademico della Scuola Normale - è apprezzabile e tempestiva nel denunciare il prolungato e ingiustificato definanziamento di università e ricerca (peraltro rispetto a livelli di finanziamento estremamente ridotti in prospettiva comparata europea). Anche condivisibili sono le denunce relative alle distorsioni, in parte collegate al definanziamento, sia nel reclutamento che nella valutazione della ricerca, nonché alla bassa protezione del diritto allo studio. Questi, insieme all'aumento del lavoro precario e non sufficientemente tutelato, sono problemi gravi da affrontare urgentemente".

"Le richieste di un adeguato finanziamento di università e ricerca - si legge ancora - di un rafforzamento del reclutamento di docenti in ruolo, di un incremento dei fondi per il diritto allo studio sono istanze importanti, che il Senato Accademico fa proprie. Senz'altro importante è anche aprire spazi di confronto ed elaborazione di proposte condivise da tutte le componenti della Scuola Normale sui temi del reclutamento e della valutazione della ricerca, anche in relazione alla missione e alle esigenze specifiche della Scuola".