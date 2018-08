Uomo scompare da casa: ricerche lungo il Serchio

Ricerche in corso dal primo pomeriggio di oggi, 10 agosto, ad Arena Metato, nel comune di San Giuliano Terme, in via delle Catene e lungo il fiume Serchio. Un uomo di 69 anni è scomparso da ieri sera, 9 agosto, da casa e i familiari hanno denunciato la scomparsa. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco con le unità cinofile, personale specializzato in topografia applicate al soccorso TAS, l’unità di comando locale UCL, personale fluviale e l’elicottero del reparto volo di Arezzo.