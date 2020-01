Donna scomparsa: i Vigili del Fuoco perlustrano Bocca d'Arno

Vigili del Fuoco in prossimità di Bocca d’Arno stamani, 18 gennaio, per le ricerche di 'Dora', l'80enne che manca da casa, da Santa Maria a Monte, dal pomeriggio di lunedì 13 gennaio. Nelle ultime ore sono state verificate alcune segnalazioni di avvistamento ma che non hanno dato l’esito sperato. I Vigili del Fuoco hanno infatti sospeso le ricerche e stanno intervenendo solo a seguito di segnalazioni su disposizione della prefettura. Intanto l’associazione Penelope che si occupa di assistenza ai familiari delle persone scomparse, sta monitorando con un particolare dispositivo satellitare i corsi dei fiumi Arno e Usciana.