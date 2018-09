Pomarance, turista olandese si perde nel bosco: ritrovato infreddolito e sotto shock

Nottata di ricerche quella appena trascorsa, tra martedì 4 e mercoledì 5 settembre, a Pomarance. I Vigili del Fuoco di Saline di Volterra, insieme a personale specializzato in topografia applicata al soccorso TAS e l’unità di comando locale UCL da Pisa, sono entrati in azione per la ricerca di un uomo, un olandese di 59 anni in ferie, scomparso. A dare l'allarme, ieri sera, intorno alle 23, la moglie, preoccupata per non aver visto rientrare il marito. La donna ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri che hanno allertato il 115, facendo scattare i soccorsi.



Le operazioni di ricerca si sono concentrate nella zona di San Ippolito, in località Montecerboli, in una zona boschiva molto impervia. Alla fine, intorno alle 3.30, l'uomo è stata ritrovato nel bosco in buone condizioni di salute anche se era infreddolito e sotto shock.