La star del cinema Richard Gere in visita al monastero buddhista di Pomaia

Nella giornata di ieri, 11 agosto, la star del cinema Richard Gere ha fatto visita all’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia, nel comune di Santa Luce. Si tratta del più grande centro buddhista di Europa.

"Abbiamo avuto il piacere di ricevere la visita di Richard Gere - spiegano sulla pagina Facebook del'Istituto - che si trova nel nostro Paese per una periodo di vacanza. Prima di visitare il Centro e portare i suoi saluti a chi stava partecipando alle attività, Richard ha pranzato con il ven. Ghesce Tenzin Tenphel, maestro residente dell’Istituto, il figlio Homer, con Paola Maugeri, nota giornalista, cantante e conduttrice televisiva che si trova in Istituto per un ritiro, e con il direttore Michele Cernuto. Richard Gere, di fede buddhista e grande sostenitore di Sua Santità il XIV Dalai Lama, ha supportato diverse campagne a favore dell’indipendenza del Tibet".

L'attore e attivista nei giorni scorsi è stato al centro delle cronache nazionali per aver incontrato i migranti che si trovano sulla Open Arms, la nave della ong spagnola, con a bordo 121 migranti soccorsi nel Mediterraneo, si trova senza un porto dove attraccare.

Foto tratta dalla pagina Facebook dell'Istituto Lama Tzong Khapa.