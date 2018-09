Ambiente: cambiano le modalità di richiesta per derattizzazioni e disinfestazioni

L’ufficio ambiente del Comune di Pisa comunica che dal 20 settembre la derattizzazione, la disinfestazione e la rimozione delle carcasse animali sul suolo pubblico e degli immobili ad uso pubblico di proprietà comunale saranno effettuate dalla ditta Entomox Srl con sede a Pisa (loc. Montacchiello) con una nuova modalità.

L'azienda ha infatti messo a disposizione dei cittadini l’indirizzo di posta elettronica disinfestazionipisa@entomox. com, il numero fax 0506390488 e il numero telefonico 0506390488 attivo dalle 8 alle 19 da lunedì a venerdì, con cui è possibile richiedere specifici interventi o semplicemente ottenere informazioni dagli operatori. Nei prossimi mesi addetti Entomox posizioneranno in vari punti del territorio delle apposite etichette per monitorare il servizio.