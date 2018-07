Polizia, pesa la carenza di organico: in 56 chiedono il trasferimento

"Nel primo semestre di quest'anno le richieste di trasferimento, sul territorio provinciale, sono state 56 su un organico complessivo di circa 400 poliziotti. Si tratta di quasi il 15% dell'organico. E' la percentuale più alta degli ultimi anni". A lanciare l'allarme è Gennaro Marcone, segretario provinciale della Uil Polizia.

"Un dato che deve farci riflettere - afferma Marcone - in quanto già adesso il numero di poliziotti è ampiamente al di sotto di quello che è il bisogno effettivo. La pianta organica della Polizia nella nostra provincia è la stessa da circa 20 anni. Intanto la città si è però molto sviluppata: è cresciuto l'aeroporto, il turismo, così come è cresciuta anche la criminalità. Se 400 poliziotti andavano bene 20 anni fa, oggi Pisa ne avrebbe bisogno di almeno 100 in più. Non è un caso che nei servizi d'ordine sul territorio siano impiegati quotidianamente anche decine di agenti provenienti da Firenze o Genova".

Dati che fanno ancor più riflettere se "si considera che la gran parte delle richieste di trasferimento riguardano proprio la città di Pisa". Una situazione che pesa sulla qualità del lavoro degli stessi agenti. Ed è questo uno dei motivi che ha spinto così tanti operatori a chiedere il trasferimento. "Da questo punto di vista - afferma ancora Marcone - la situazione è molto peggiorata negli ultimi anni. A quanto già descritto si aggiunge inoltre anche l'invecchiamento del corpo di polizia con una media di circa 50 anni per agente".

"La speranza - conclude Marcone - è quella che cambi qualcosa rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni in cui a Pisa non è stato assegnato nessun agente in più. Se già ora le unità di polizia non sono sufficienti cosa succederebbe se dovessero essere trasferiti anche gli agenti che hanno fatto domanda senza essere per lo meno rimpiazzati?".