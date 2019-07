Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Da oggi c’è un modo per riciclare i telefoni esausti a Pisa, si tratta della campagna “Ricicla il tuo cellulare” istituita dal “The Jane Goodall Institute Italia” che ha trovato nella ONLUS “Caretta Calabria Conservation” e nel “Gruppo Universitario San Frediano” partner entusiasti. Questa fitta rete di associazioni permetterà ai cittadini pisani, di contribuire attivamente alla conservazione della biodiversità del pianeta, depositando presso la sede del “Gruppo Universitario San Frediano” in Piazza San Frediano n5, cellulari e tablet privi di batteria. Riciclando un telefono sarà possibile salvaguardare l’habitat degli scimpanzé del Bacino del fiume Congo, evitando così ulteriori estrazioni di materie prime per la costruzione di tali dispositivi elettronici e implementare la culture del riciclo e del riuso, limitando la produzione di rifiuti e contribuendo alla salvaguardia della Tartaruga marina Caretta caretta. La ONLUS “Caretta Calabria Conservation”, con l’aiuto dei suoi volontari, ha distribuito quattro punti di raccolta sul territorio nazionale, rispettivamente a: Pisa, Napoli, Cirò Marina e Brancaleone. Ovunque voi siate non avete più scuse, riciclate il vostro dispositivo elettronico. Articolo di Alessandra Peluso



Contatti: info@carettacalabriaconservation.org romix21@hotmail.it

Maggiori informazioni nei seguenti link: https://www.facebook.com/CarettaCalabriaConservation/ https://www.janegoodall.it/index.php/azione/cellulari/ https://www.facebook.com/grusfpisa/

