Mezza Maratona: riconoscimenti per il professor Boggi e ricordo degli 'angeli' del Serra

In occasione della mezza maratona di domenica scorsa, 14 ottobre, il presidente del Consiglio Comunale ha consegnato una targa al professor Ugo Boggi, direttore della Unità di Chirurgia generale e dei trapianti, sostenitore ed organizzatore di questa manifestazione podistica che ha lo scopo di promuovere la donazione di organi e tessuti.

"Con questo riconoscimento - ha commentato il Presidente Gennai - il Comune ha inteso manifestare gratitudine al professor Boggi per il suo impegno per questa manifestazione per portare, ogni anno, a Pisa un evento che ha assunto proporzioni nazionale e internazionale e che coinvolge un numero sempre crescente di persone".

Sono state consegnate, sempre da parte del Comune, anche altre due targhe come segno di riconoscimento per l'ottimo lavoro svolto dai volontari in occasione dell'incendio del Monte Serra. La prima targa è stata consegnata dall'assessore Gianna Gambaccini, presidente della Società della Salute, a Gabriele Salvadori, presidente della coordinamento dei volontari della Toscana, in rappresentanza dei volontari anche della Misericordia, della Pubblica Assistenza, della Croce Rossa, tutti intervenuti nella tragica vicenda in aiuto e sostegno degli sfollati e dei feriti.

La seconda targa è stata consegnata dall'assessore alla sicurezza, Giovanna Bonanno e al comandante dei Vigili del Fuoco di Pisa, Ugo D’Anna, premiando per quest'ultimo la professionalità con cui ha coordinato gli operatori intervenuti da altre provincie e regioni, in accordo con il Servizio Antincendio Boschivo della Regione Toscana e con gli operatori Forestali della Regione. E' stato quindi ricordato l’intervento degli aerei Canadair e degli elicotteri, determinanti per domare l'incendio.