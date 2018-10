Bellezza sul litorale: riconoscimento per Martina Iacomelli, Miss Cinema 2018

L’assessore al turismo e al litorale Paolo Pesciatini ha ricevuto oggi, martedì 16 ottobre, nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, Martina Iacomelli, la ragazza marinese che si è aggiudicata il tiolo di Miss Cinema 2018 durante l’ultima edizione di Miss Italia, per consegnarle una targa di riconoscimento.

"A nome di tutta la città - ha dichiarato l’assessore Paolo Pesciatini - vogliamo esprimere la soddisfazione per il prestigioso risultato raggiunto da Martina. Viste le sue origini marinesi, possiamo dire che grazie a Martina, al nostro litorale si aggiunge bellezza a bellezza. La fascia di Miss Cinema, già indossata da straordinarie attrici che hanno fatto la grandezza del nostro cinema, ci riporta alla storia del nostro litorale e del cinema italiano, che affonda le radici proprio a Tirrenia, dove furono fondati gli stabilimenti Cosmopolitan della Pisorno. Siamo fieri che Martina rappresenti con stile ed eleganza il nostro litorale e le auguriamo di portare avanti i suoi progetti per il futuro nel mondo del cinema, che proprio in questo ultimo periodo sembra aver riscoperto Pisa come set ideale per l’ambientazione di importanti film".

"Sono orgogliosa come marinese - ha dichiarato la consigliera comunale Virginia Mancini - che Martina abbia portato in Italia il vanto della bellezza del nostro litorale, a cui lei stessa è così legata e affezionata. Auguriamo a Martina i migliori successi per il futuro".

Martina Iacomelli è stata una delle 33 finaliste dell’edizione di Miss Italia 2018. Tra le concorrenti al concorso di bellezza, Martina si è aggiudicata la fascia di Miss Cinema 2018, grazie alla sua eleganza e alla sua semplicità. Martina 21 anni, originaria di Marina di Pisa, ha frequentato il liceo linguistico Buonarroti a Pisa ed ora studia Giurisprudenza presso l’Università della sua città, oltre ad essere appassionata di cinema e teatro e a seguire una scuola di cinema a Firenze.