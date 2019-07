Consegna di un pacco per il fotografo del Comune derubato, la sorpresa: ecco lo zaino

Si chiude in maniera positiva lo spiacevole episodio capitato ieri al fotografo del Comune di Pisa Matteo Del Rosso, derubato del suo zaino mentre stava effettuando un servizio in zona Porta a Lucca. Qualcuno, nella serata di ieri, ha suonato al palazzo dove abita Matteo per "consegnare un pacco". Quel pacco era il suo zaino. I soldi non c'erano più ma c'erano i documenti e i preziosi accessori della macchina fotografica.

"Ci piace pensare che la grande mobilitazione avvenuta nella giornata di ieri abbia contribuito alla veloce soluzione della vicenda - affermano dal Comune di Pisa - Matteo e la sua famiglia ringraziano tutti per la sensibilità dimostrata, noi siamo felici per lui che ha già ripreso a scattare foto in città".