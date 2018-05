Ricordo del prof. Stefano Bertelli all'i.t.c.g. 'E. Fermi' di Pontedera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sabato 19 maggio, dalle ore 10.00, nell'Aula magna dell'ITCG Fermi di Pontedera, si terrà una cerimonia in commemorazione del Professor Stefano Bertelli, durante la quale verrà ricordata la sua figura di uomo e di docente e verrà a lui intitolata la Sala di lettura dell'Istituto. I suoi ex colleghi ed i suoi ex alunni sono invitati a partecipare.