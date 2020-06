Un mazzo di fiori per ricordare Oriana Fallaci nel giorno del suo compleanno

Un gesto simbolico per ricordare la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci nel giorno del suo compleanno. Il presidente del Consiglio comunale Alessandro Gennai, il capogruppo del Gruppo misto Manuel Laurora e l'onorevole Edoardo Ziello hanno deposto un mazzo di fiori alla rotatoria che ricorda la scrittrice, rotatoria inaugurata lo scorso anno.

'Oggi abbiamo depositato un mazzo di fiori alla rotatoria che ricorda la grande Oriana Fallaci, nata esattamente il ventinove giugno del ‘29. Gli insegnamenti che ci ha lasciato nelle sue opere sono motivo di profonda riflessione e ispirazione per tutto il nostro gruppo della Lega di Pisa" ha commentato Edoardo Ziello.

Laurora 'recita' invece una nota frase di Oriana Fallaci: "Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre".