Caso Ragusa: ricorso in Cassazione per il marito Antonio Logli

Si apre l'atto finale del processo a carico di Antonio Logli, condannato in secondo grado per l'uccisione e la distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa, scomparsa nel gennaio 2012 e il cui corpo, nonostante ricerche serrate durate mesi, non è mai stato ritrovato.

I legali di Logli, Saverio Sergiampietri e Roberto Cavani, hanno depositato il ricorso in Cassazione. Secondo la difesa infatti ci sarebbero passaggi illogici nella ricostruzione basata su orari e testimoni.

L'udienza sarà celebrata almeno tra un anno: a quel punto, in caso di respingimento di ricorso da parte della Suprema Corte, per Logli potrebbero spalancarsi le porte del carcere.