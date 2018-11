Ordinanza antidegrado, Dario Danti va avanti: ricorso al presidente della Repubblica

Dario Danti non si ferma e prosegue la sua lotta contro l'ordinanza antidegrado che vieta di sedersi sui gradini delle chiese o in strada. Dopo aver 'beccato' una multa qualche settimana fa in piazza dei Cavalieri per essersi seduto davanti alla chiesa di Santo Stefano, l'ex assessore alla Cultura del Comune di Pisa ha portato avanti la sua 'crociata' per dire no al provvedimento emesso dalla Giunta Conti che vieta, secondo Danti, di vivere le piazze pisane.

L'ex assessore, dopo un flash mob davanti a Palazzo Gambacorti con una seduta collettiva combattuta dal Comune a suon di spruzzi di idropulitrici, dopo aver incontrato il sindaco (ognuno è rimasto sulle proprie posizioni) e dopo aver raccolto l'idea lanciata dalla Rete degli Studenti Medi e dall'Unione degli Universitari per tenere lezioni direttamente in piazza, aggiunge un altro tassello alla battaglia.

Ha infatti deciso di presentare ricorso al presidente della Repubblica Sergio Mattarella "contro l’ordinanza leghista assurda e dannosa che vuole una città-coprifuoco".

"Le spese per il contributo unificato sono di 650 euro - afferma Danti - per chi vuole sostenere questo ricorso ho avviato una raccolta fondi per chiedere l’annullamento dell’ordinanza n. 36 del 28 settembre 2018".