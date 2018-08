Frana a Mazzolla: terminata la ricostruzione del muro crollato

E’ terminata la ricostruzione del muro a retta crollato a Mazzolla lungo l'accesso secondario al paese, che al momento è l'unico carrabile. Ad annunciarlo è l’assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Volterra Massimo Fidi. "Finalmente ridiamo un accesso sicuro al paese - dichiara l'assessore Fidi - i lavori sono stati fatti in tempi brevi per non gravare sulla popolazione residente. Adesso rimetteremo a posto anche il muretto buttato giù durante i lavori di ripristino del versante crollato. Entro l'anno la gara per Il recupero della sede stradale e dei venti metri di muro crollato a Pasqua".